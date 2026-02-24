Dengeleri sarsacak gelişme yine Kadıköy'de... Fenerbahçe'ye darbe 'uzaktan' gelmedi
Fenerbahçe'den puan kopararak lider Galatasaray'la puanını eşitlemesine izin vermeyen Kasımpaşa'nın teknik heyeti ve kadrosundaki tanıdık isimler dikkat çekti.
Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yla berabere kalarak Galatasaray'ı yakalama fırsatını kaçırması taraftarları kahretti. Sarı-lacivertlilerin karşısında teknik adam olarak uzun yıllar kaptanlığı, teknik direktörlüğünü ve sportif direktörlüğünü yapan Emre Belözoğlu'nun yanı sıra İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un da olması dikkat çekti.
Düşme potasından kurtulmak isteyen ve çalkantılı günler geçiren Kasımpaşa, sezonun en iyi performansını sergiledi.
Teknik direktör Emre Belözoğlu, maç boyunca bir saniye bile yerinde durmadı. Sürekli oyuncularına emirler yağdırdı.
Futbolculuk kariyerinin aksine teknik direktörlük serüveni pek parlak gitmeyen Emre'nin bu hırsı oyuncularına da sirayet etti. Fenerbahçeli oyuncularla kıran kırana mücadele eden Kasımpaşalı oyuncular, tribünlerdeki az sayıda seyircisini mutlu etti.
