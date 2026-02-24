Nişan sürecinde ‘ebeveyn’ krizi! Dengeyi koruyamayana dev tazminat

Çakır, bunun Türk Medeni Kanunu'nda da belirtildiğini ifade ederek, "Nişanın bozulmasından sonra insanlarda duygusal bir yıpranma olsa da aynı zamanda Türk Medeni Kanunu, nişanın bozulması sonrasında bazı prosedürleri de kendiliğinden getirmiştir. Kusurun hiçbir önemi bulunmamaktadır. Kusurun olsun olmasın nişanı attıysan, karşı tarafın sana vermiş olduğu hediyeleri geri iade etmekte yükümlüsün. Bu hediyeler olağan hediyeler ve olağan dışı hediyeler olarak iki gruba ayrılmaktadır. Olağan hediyeler; size getirilen çikolata, çiçek, alınan kıyafetler, yıpranan şeyler olarak bunlar geçer. Bunları geri iade etmekte zorunlu değilsiniz. Lakin olağan dışı olan hediyeler olarak evalınmıştır, bir tapu alınmıştır, araba alınmıştır. Sizlere verilen büyük takılar, altınlar, pırlantalar, mücevherler bunların verilmesinin zorunluluğu vardır. Burada asla kusur aranmaz" dedi.