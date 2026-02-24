  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
8 ilde dev operasyon: 72 kişi gözaltında! Jandarmaya sızmışlardı! MİT'ten FETÖ'ye ağır darbe Ağabekyan 'İsrail soykırım ve zorla yerinden etmeye devam ediyor’ İşgal bitmeden barış olmaz İstanbul'da büyük operasyon! Çok sayıda gözaltı var O bölümün mezunlarına 'Müdürlük' yolu açıldı! Yüzeyi çatladı! Ay parçalanıyor! İsrail’in Türkiye dahil tüm Roma-Osmanlı coğrafyasını kuşatma planı: ‘Altıgen’ ittifak! Gazze’de Ramazan Ayı'nda acı bilanço! Avrupa Birliği, ABD ise ticaret anlaşması çalışmalarını askıya aldı 24 Şubat 2026: Günün Âyet ve Hadisi
Yaşam Karla kaplı araziden yola indi… Kurt aracı böyle izledi
Yaşam

Karla kaplı araziden yola indi… Kurt aracı böyle izledi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Kars-Çıldır karayolunda seyir halindeki bir sürücü, karla kaplı arazide aracının hızına ayak uydurarak metrelerce kendisini takip eden kurdu böyle görüntüledi.

Kars-Çıldır karayolunda öğle saatlerinde kaydedilen görüntüler dikkat çekti. Kars-Çıldır karayolunda öğle saatlerinde meydana gelen olayda, kar yağışı ve dondurucu soğuk nedeniyle yiyecek bulmakta zorlandığı tahmin edilen bir kurt, kara yolu kenarına kadar indi.

 

O sırada özel aracıyla Kars'tan Çıldır istikametine seyir halinde olan Muhammed Ali Gökçe, yolun hemen yanındaki karlı arazide koşan kurdu fark etti. Aracın hızına ayak uydurmaya çalışan kurt, metrelerce boyunca aracı takip etti. Aracın motor sesinden ürkmeyen kurdun, sürücüye bakarak bir süre aracın hemen yanında "eşlik edercesine" ilerlemesi ise şaşırttı.

 

Sürücü Muhammed Ali Gökçe, o anları anbe an cep telefonuyla kaydetti. Bir süre aracı takip eden kurt daha sonra gözlerden kayboldu.

Kurt sürüsü fotokapana böyle takıldı
Kurt sürüsü fotokapana böyle takıldı

Yaşam

Kurt sürüsü fotokapana böyle takıldı

Sevimli karaca fotokapana takıldı
Sevimli karaca fotokapana takıldı

Yaşam

Sevimli karaca fotokapana takıldı

‘Ormanın hayaleti’ fotokapana yakalandı
‘Ormanın hayaleti’ fotokapana yakalandı

Yerel

‘Ormanın hayaleti’ fotokapana yakalandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23