Karla kaplı araziden yola indi… Kurt aracı böyle izledi

Kars-Çıldır karayolunda öğle saatlerinde kaydedilen görüntüler dikkat çekti. Kars-Çıldır karayolunda öğle saatlerinde meydana gelen olayda, kar yağışı ve dondurucu soğuk nedeniyle yiyecek bulmakta zorlandığı tahmin edilen bir kurt, kara yolu kenarına kadar indi.

O sırada özel aracıyla Kars'tan Çıldır istikametine seyir halinde olan Muhammed Ali Gökçe, yolun hemen yanındaki karlı arazide koşan kurdu fark etti. Aracın hızına ayak uydurmaya çalışan kurt, metrelerce boyunca aracı takip etti. Aracın motor sesinden ürkmeyen kurdun, sürücüye bakarak bir süre aracın hemen yanında "eşlik edercesine" ilerlemesi ise şaşırttı.

Sürücü Muhammed Ali Gökçe, o anları anbe an cep telefonuyla kaydetti. Bir süre aracı takip eden kurt daha sonra gözlerden kayboldu.