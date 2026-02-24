Melek Baykal ve Mehmet Atay 44 yıl sonra aynı sahneyi paylaştı

MELEK BAYKAL’DAN ANKARALILARA “TİYATROLARINA SAHİP ÇIKMA” ÇAĞRISI Baykal, Mehmet Atay'ın Çankaya Sahne'de oynadığı oyunların hepsinin kült ve başarılı eserler olduğunu belirterek, Ankaralı tiyatroseverlere Başkentteki özel tiyatrolara sahip çıkması çağrısında bulundu. Melek Baykal, şunları söyledi: "Ankara benim için çok değerli ve çok özel bir yer. Beni Ankaralı biliyorlar ama ben İstanbulluyum. Ama benim bütün eğitim hayatım, konservatuar hayatım burada, Ankara'da geçti. Okul bittikten sonra yıllarca Ankara'da yaşadım. Birikmiş çok anım var Ankara'da ve bu şehirden ben asla vazgeçmiyorum. Hatta zaman zaman şartlarım keşke el verse ve tekrar Ankara'ya dönme şansım olabilse' diye düşünebiliyorum. Ankara seyircisi çok özel bir seyircidir ve bütün tiyatrocuların aslında korkulu rüyasıdır. Çok anlayan, çok bilen, iyi bir tiyatro izleyicisi vardır Ankara'da. Ama benim son zamanlarda gördüğüm bir şey var. 'Ankara seyircisi tiyatrodan biraz uzaklaştı mı acaba' diyorum. Bunu yapmasınlar. Ankaralılar ne olur, Ankara'daki tiyatrolara sahip çıkalım. Çünkü, Ankara özel bir yer. Sizler sahip çıkacaksınız. İstanbul'dan gelen oyunlar değil sadece. Ankara'da o kadar güzel sahneler, oyunlar var ki. Mesela Çankaya Sahne'nin bünyesinde o kadar değerli oyunlar, güzel şeyler yapılıyor ki, seyirci bırakmamalı, sahip çıkmalı. Mesela Ankara seyircisi, İstanbul'dan gelen oyunları tamamen dolduruyor. Ama niye Ankara'daki oyunları fazla tercih etmiyor, etmeli muhakkak." “TİYATRODA SEYİRCİNİN SOLUĞUNU YÜZÜMDE, ÜSTÜMDE HİSSEDİYORUM” İstanbul'un tiyatro potansiyelini de yaratanın Ankara olduğunu belirten Baykal, "Ankara yetiştiriyor, pişiriyor, İstanbul kapıyor. Ne olur sevgili Ankaralılar, ben yıllarımı verdim tiyatroya, bu duruma şahidim, Ankara tiyatrolarına sahip çıkmıyor ve bu beni çok üzüyor." diye konuştu. Baykal, dizi, sinema ve tiyatroda yaptıkları her işin sorumluluğunu omuzlarında taşıdıklarını ifade ederek, en çok tiyatroda olmaktan mutlu olduklarını dile getirdi. Melek Baykal, "Tiyatroda seyircinin soluğunu yüzümde, üstümde hissediyorum. Bana bambaşka duygular veriyor. Sinemada ya da dizide böyle bir şey yok. Orada siz yönetmenin elindesiniz. Tiyatro er meydanı. Siz buraya çıktığınız anda artık ne yönetmen var, ne başka biri var, kimse yok. Partnerim ve ben varım. Onun için tiyatro tabii ki çok özel." ifadelerini kullandı. Yakın zamanda verdiği bir röportajın da yanlış anlaşıldığını aktaran Baykal, "Akasya Durağı dizisi tekrar başlıyormuş galiba. Ben bu konuda 'Akasya Durağı'ndan teklif geldi, oynamayacağım' demedim. Dedim ki 'Farklı bir diziden teklif geldi geçenlerde bana ama ben kabul etmedim. Çünkü, tiyatroyu çok seviyorum. Akasya Durağı'nı da severek yapmamıştım. 'Affımı istemiştim rahmetli Türkan İnanoğlu'ndan' diye bir röportaj verdim. Ama bana teklif gelmiş ve ben reddetmişim gibi konuşuldu. Dizide de bizim bir çocuğumuz vardı, ona da üzüldüm. Keşke başka türlü var olabilseydi. Ben de onun önünde şapka çıkarsaydım." değerlendirmesinde bulundu.