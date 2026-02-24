24 Şubat 2026: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:







(٤) هُوَ الَّذٖي خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ فٖي سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِؕ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْاَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَٓاءِ وَمَا يَعْرُجُ فٖيهَاؕ وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصٖيرٌ



Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla



(4) Gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra arşa istivâ eden O’dur.



Toprağa giren ve ondan çıkan, gökten inen ve ona yükselen her şeyi bilir.



Nerede olursanız olun O sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görmektedir.



(Hadîd Suresi, 57/4) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)





ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)



“Her kim yalan söylemeyi ve yalanla amel etmeyi bırakmazsa, o kimsenin yemesini içmesini bırakmasına Allah’ın hiçbir ihtiyacı yoktur.”



Kaynak: Buhârî, Savm, 8





