  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ağlayan kadını gören AK Partili Başkan cezayı kesti Ben anlamadım anlayan beri gelsin! Mansur’un işleri AK Partili Ünal’ı isyan ettirdi Korkunç cinayet öncesi şüpheli para trafiği! Karanlık senaryo MASAK’a takıldı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral saldırıya uğrayan babayı aradı! “Devlet bu hayvanların elini kolunu kırmalı!” Süleyman Soylu-Özgür Özel davasında karar çıktı! Mahkemeden "Sahtekar"a ceza Türkiye’siz plan tutmadı! AB’nin 'Made in Europe' balonu patladı! Yine açıklayamadılar, yine ertelediler İbrahim Tatlıses'in oğlu İDO dan sert açıklamalar… “Bunu yapan her şeyi hak ediyor!” Savcı, hakimi makamında vurdu! İşte dehşet anlarının kamera kaydı DEM Parti'nin ismi ve yönetim kadrosu değişiyor! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
İSLAM 24 Şubat 2026: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

24 Şubat 2026: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
24 Şubat 2026: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız Günün Âyet ve Hadisi ile Günün Sözü ve Günün Fotoğrafını istifadelerinize sunuyoruz... (24 Şubat 2026)

VAHYİN DİLİNDEN:



(٤) هُوَ الَّذٖي خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ فٖي سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِؕ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْاَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَٓاءِ وَمَا يَعْرُجُ فٖيهَاؕ وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصٖيرٌ

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla  

(4) Gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra arşa istivâ eden O’dur.

Toprağa giren ve ondan çıkan, gökten inen ve ona yükselen her şeyi bilir.

Nerede olursanız olun O sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görmektedir.

(Hadîd Suresi, 57/4)         (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem) 

“Her kim yalan söylemeyi ve yalanla amel etmeyi bırakmazsa, o kimsenin yemesini içmesini bırakmasına Allah’ın hiçbir ihtiyacı yoktur.”

Kaynak: Buhârî, Savm, 8

GÜNÜN SÖZÜ:


GÜNÜN FOTOĞRAFI: 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23