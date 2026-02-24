Lüks otomobil devine büyük şok: Yıllardır beklenen proje iptal oldu!
Lüks otomobil denince akla ilk gelen markalardan olan İtalyan Lamborgini, beklentilerin çok altında kalan talep nedeniyle ilk tam elektrikli spor model projesini iptal etti.
Lamborghini, otomotiv dünyasındaki elektrik dönüşümüne karşı temkinli bir geri adım attı. Şirket, 2023 yılında konsept olarak tanıttığı ilk tam elektrikli modeli Lanzador'u üretim bandına taşımama kararı alırken, stratejisini tamamen hibrit motorlara odakladı.
Lamborghini CEO'su Stephan Winkelmann, lüks segmentteki alıcıların elektrikli araçlara yönelik mesafeli tutumunu çarpıcı verilerle ortaya koydu. The Sunday Times'a konuşan Winkelmann, "pazarın henüz bu büyük değişime hazır olmadığını" belirtti.
"Hedef pazarımızda bataryalı elektrikli Lamborghini'ler için kabul eğrisi sıfıra yakın. Pazar ve müşteri tabanı hazır değilken tam elektrikli araç geliştirmeye büyük yatırımlar yapmak pahalı bir hobi olurdu. Bu durum hissedarlarımıza, müşterilerimize, çalışanlarımıza ve onların ailelerine karşı finansal sorumsuzluk anlamına gelirdi."
Winkelmann, lüks otomobil tutkunlarının geleneksel motorların sunduğu duyusal deneyime ve motor sesine olan bağlılığının devam ettiğini vurguladı. Mevcut elektrikli araç teknolojisinin bu beklentiyi karşılayamadığını ifade eden CEO, şöyle devam etti:
"Elektrikli araçlar mevcut formlarıyla bu özel duygusal bağı kurmakta zorlanıyor. Hibrit motorlar ise, batarya teknolojisinin sağladığı çeviklik ve düşük devir desteği ile içten yanmalı motorun duygusunu ve gücünü birleştirerek her iki dünyanın da en iyisini sunuyor." Şirket, Revuelto, Urus ve Temerario gibi popüler modellerinde hibrit teknolojisine geçiş yaparak emisyon kurallarına uyum sağlarken, geleneksel motorları mümkün olduğu kadar uzun süre üretimde tutmayı planlıyor.
Lamborghini, 2025 yılında 10 bin 747 araç teslim ederek kırdığı satış rekorunu, büyük ölçüde hibrit modellere olan yoğun ilgiye borçlu. Avrupa Birliği'nin 2035 yılından itibaren içten yanmalı motorlu araçları aşamalı olarak kaldırma planına rağmen, Lamborghini gibi düşük hacimli üreticiler belirli muafiyetlerden yararlanmayı bekliyor.
Winkelmann, sektörün çok hızlı değiştiğini ve bu süreçte yanlış bir adımın "markanın ivmesini kaybetmesine neden olabileceği" uyarısında bulundu. Marka, tam elektrikli bir model için kapıyı tamamen kapatmasa da, yakın gelecek için tek rotanın hibrit teknolojisi olduğunu kesin bir dille ilan ediyor./ kaynak: Euronews
