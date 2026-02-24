Lüks otomobil devine büyük şok: Yıllardır beklenen proje iptal oldu!

"Elektrikli araçlar mevcut formlarıyla bu özel duygusal bağı kurmakta zorlanıyor. Hibrit motorlar ise, batarya teknolojisinin sağladığı çeviklik ve düşük devir desteği ile içten yanmalı motorun duygusunu ve gücünü birleştirerek her iki dünyanın da en iyisini sunuyor." Şirket, Revuelto, Urus ve Temerario gibi popüler modellerinde hibrit teknolojisine geçiş yaparak emisyon kurallarına uyum sağlarken, geleneksel motorları mümkün olduğu kadar uzun süre üretimde tutmayı planlıyor.