  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İsrail, 34 çeşit elektronik aletin Gazze'ye girişini yasakladı
Terör örgütü PKK/YPG'ye operasyon!
Kahramanmaraş'ta sağanak taşkınlara neden oldu
Ekşi Sözlük'ün ayaklanma çağrısına soruşturma!
Gündem Terör örgütü PKK/YPG'ye operasyon!
Gündem

Terör örgütü PKK/YPG'ye operasyon!

Kocaeli'de terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-08-09 23:27:00 -
Terör örgütü PKK/YPG'ye operasyon!

Kocaeli'de terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/YPG silahlı terör örgütüne üye olduğu ileri sürülen bir kişinin Suriye'de yakalanmamak için İstanbul ve Kocaeli'de farklı adreslerde saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, gerçekleştirdiği operasyonda N.W.M'yi (33) İzmit ilçesinde saklandığı belirlenen evde gözaltına aldı.

Şüphelinin Jandarma Komutanlığındaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay