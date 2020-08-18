Terör örgütü PKK/YPG'den Rasulayn'da alçak saldırı
Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn ilçesinde Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) kontrol noktasına bomba yüklü araçla terör saldırısı düzenlendi. Hain saldırıda 2 SMO askeri birlikte 1 sivil şehit oldu.
Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Suriye'nin Rasulayn ilçesinin batısındaki Mebruke beldesinde Suriye Milli Ordusu'na (SMO) ait kontrol noktasına bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.
Saldırıda 2 SMO askeri ile aracına bilgisi olmadan bomba yerleştirilen sivil olay yerinde şehit oldu. Patlamada yaralananlar ilçedeki hastanelere sevk edildi. Olay yerinde incelemelerde bulunan yerel güvenlik güçleri saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiğini belirtti.
Terör örgütü YPG/PKK, işgalini sürdürdüğü Ayn İsa ve Tel Temır bölgelerinden sık sık Rasulayn ve Tel Abyad ilçelerine terör saldırıları düzenliyor.