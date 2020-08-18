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Dünya Terör örgütü PKK/YPG'den Rasulayn'da alçak saldırı
Dünya

Terör örgütü PKK/YPG'den Rasulayn'da alçak saldırı

Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn ilçesinde Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) kontrol noktasına bomba yüklü araçla terör saldırısı düzenlendi. Hain saldırıda 2 SMO askeri birlikte 1 sivil şehit oldu.

Yeniakit Publisher
2020-08-18 16:50:00 -
Terör örgütü PKK/YPG'den Rasulayn'da alçak saldırı

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Suriye'nin Rasulayn ilçesinin batısındaki Mebruke beldesinde Suriye Milli Ordusu'na (SMO) ait kontrol noktasına bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

Saldırıda 2 SMO askeri ile aracına bilgisi olmadan bomba yerleştirilen sivil olay yerinde şehit oldu. Patlamada yaralananlar ilçedeki hastanelere sevk edildi. Olay yerinde incelemelerde bulunan yerel güvenlik güçleri saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiğini belirtti.

Terör örgütü YPG/PKK, işgalini sürdürdüğü Ayn İsa ve Tel Temır bölgelerinden sık sık Rasulayn ve Tel Abyad ilçelerine terör saldırıları düzenliyor.

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