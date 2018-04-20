Terör örgütü PKK/YPG'den ABD'de temsilcilik için başvuru!

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin siyasi kanadı olan Suriye Demokratik Konseyi'nin, ABD'de temsilcilik açmak için kayıt yaptırdığı ortaya çıktı.



Konsey, ABD Adalet Bakanlığı'nın yabancı ajan yasası kapsamında "yabancı siyasi parti temsilciliği" olarak kaydoldu.



ZEYTİN DALI HAREKATI BAŞLADIKTAN 3 GÜN SONRA



Kayıt belgelerinin, Zeytin Dalı Harekatı başladıktan 3 gün sonra doldurulmuş olması dikkat çekti.



Başvuru belgelerinde, temsilciliğin, Amerikan halkının Suriye'deki demokratik süreç hakkında eğitilmesine odaklanacağı belirtildi.



Washington yönetiminin, Suriye'deki demokrasiyi güçlendirecek ve demokratik geçiş sürecinde federalizmi bir seçenek olarak kabul edecek yasalar çıkarmasının teşvik edileceği ifade edildi.



Temsilcilikte 4 kişinin çalışmasının planlandığı belirtilirken, konseyin asıl adresi olarak "Haseke, Kuzey Suriye Demokratik Federasyonu" gösterildi.



Geçtiğimiz yıl toplanan 60 bin dolarlık bağışın da temsilciliğin finans kaynağı olduğu ifade edildi.