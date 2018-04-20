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Terör örgütü PKK/YPG'den ABD'de temsilcilik için başvuru!

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlamasından 3 gün sonra yapılan bir başvuru ortaya çıktı. Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG ağırlıklı Suriye Demokratik Güçleri, ABD'de temsilcilik açmak için harekete geçmiş.

20 Nisan 2018 Cuma 12:49
Terör örgütü PKK/YPG'den ABD'de temsilcilik için başvuru!

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin siyasi kanadı olan Suriye Demokratik Konseyi'nin, ABD'de temsilcilik açmak için kayıt yaptırdığı ortaya çıktı.

Konsey, ABD Adalet Bakanlığı'nın yabancı ajan yasası kapsamında "yabancı siyasi parti temsilciliği" olarak kaydoldu.

ZEYTİN DALI HAREKATI BAŞLADIKTAN 3 GÜN SONRA

Kayıt belgelerinin, Zeytin Dalı Harekatı başladıktan 3 gün sonra doldurulmuş olması dikkat çekti.

Başvuru belgelerinde, temsilciliğin, Amerikan halkının Suriye'deki demokratik süreç hakkında eğitilmesine odaklanacağı belirtildi.

Washington yönetiminin, Suriye'deki demokrasiyi güçlendirecek ve demokratik geçiş sürecinde federalizmi bir seçenek olarak kabul edecek yasalar çıkarmasının teşvik edileceği ifade edildi.

Temsilcilikte 4 kişinin çalışmasının planlandığı belirtilirken, konseyin asıl adresi olarak "Haseke, Kuzey Suriye Demokratik Federasyonu" gösterildi.

Geçtiğimiz yıl toplanan 60 bin dolarlık bağışın da temsilciliğin finans kaynağı olduğu ifade edildi.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 12:49
  1. PKK
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  3. SURİYE
  4. ABD

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