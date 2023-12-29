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Gündem Terör örgütü PKK/YPG, ABD'li şirketle anlaştı
Gündem

Terör örgütü PKK/YPG, ABD'li şirketle anlaştı

Yeniakit Publisher
2023-12-29 09:01:00 -
Terör örgütü PKK/YPG, ABD'li şirketle anlaştı

Terör örgütü PKK/YPG, ABD'de lobicilik faaliyetleri yürütmek için halkla ilişkiler alanındaki Brownstein Hyatt Farber Schreck firmasını kullanırken, şirket "ABD'li karar vericileri eğitmeyi" vadediyor.

Anadolu Ajansının (AA), Yabancı Temsilciler Kayıt Yasası (FARA) kapsamında paylaşılan verilerden elde ettiği bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG güdümündeki sözde "Suriye Demokratik Konseyi", 12 Ekim'de Washington'da lobicilik faaliyetlerinde bulunmak üzere ABD merkezli halkla ilişkiler firmasıyla 6 aylık lobicilik sözleşmesi imzaladı.

Sözleşme, "hükümet ilişkileri hizmetlerini ve ABD hükümeti nezdindeki konularda stratejik danışmanlığı" içeriyor.

Bu kapsamda firma, terör örgütünün özellikle Suriye'nin kuzeydoğusu ile ilgili konularda muhatap olarak ABD yönetimiyle ilişkiler geliştirmesi ve arayışlara girmesine yardımcı olmak üzere görevlendirildi.

Sözleşme, firmanın çabalarının ABD yönetiminde karar vericilere, sözde "Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi'nin, Suriye krizine kalıcı bir çözüm bulunması için en iyi çözüm olduğu" konusunda eğitim vermeyi de kapsıyor.

Verilecek hizmetler kapsamında Temsilciler Meclisi ve Senato liderleri, Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığındaki üst düzey yetkililerin yanı sıra Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşları ile toplantılar düzenlemeyi kapsayan sözleşme, firmanın, Suriye'nin kuzeydoğusuna yatırım yapılmasını teşvik etmek üzere lobi yapmasını da öngörüyor.
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Eski ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin özel kalem müdürlüğünü yapmış olan ve aktif olarak firmada çalışan Nadeam Elshami, terör örgütü adına lobi faaliyetlerini yürütecek isim olarak listede yer alıyor.

Terör örgütü, Brownstein'a ekimden martın sonuna kadar aylık 50 bin dolar ödemeyi kabul etti. Taraflar karşılıklı olarak yeni şartlar üzerinde mutabık kalmadığı sürece sözleşme, otomatik olarak 6 aylık bir dönem için yenilenecek.

Terör örgütü PKK/YPG, 2021'de ABD'nin başkenti Washington'da ilk kez lobi çalışmaları yapmak üzere Jim Dornan Strategies adlı firmayla anlaşmıştı.

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