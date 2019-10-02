0553 313 94 23

Terör örgütü PKK'ya gri çizik!

Terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, terörden arananlar listesinde 300 bin TL ödülle Gri Liste’de yer alan Evin Rızgar Amed kod adlı Nevin Güngörmüş olduğu tespit edildi.

02 Ekim 2019 Çarşamba 19:37
Terör örgütü PKK'ya gri çizik!

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ''İç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır Lice kırsalında 25 Eylül 2019 tarihinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste’de yer alan Evin Rızgar Amed kod adlı Nevin Güngörmüş olduğu tespit edilmiştir.'' denildi.

Ayrıntılar geliyor....

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Ekim 2019 Çarşamba 19:37
  1. Diyarbakır
  2. İçişleri Bakanlığı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye Aile Meclisi'nden Okul Aile Birliği çağrısı
    1. Türkiye Aile Meclisi'nden Okul Aile..
    2. TÜİK 20 uzman yardımcısı alımı için..
    3. "Yaşlılarımızı huzurevlerinde ölüme..
    4. Vitoria Eintracht Frankfurt maçı ne..
    5. Jamie Vardy, Ronaldo’yu geride bıraktı
    6. Lazio Rennes maçı ne zaman saat kaçta..
    7. Arsenal Standard Liege maçı ne zaman..
    8. Sevilla APOEL maçı ne zaman saat kaçta..
    9. Krasnodar Getafe maçı ne zaman saat..
    10. AZ Alkmaar Manchester United maçı ne..
    11. Kastamonu'da üniversite öğrencisi..
    12. Saint-Etienne Wolfsburg maçı ne zaman..
    13. Wolfsberger Roma maçı ne zaman saat..
    14. Braga Slovan Bratislava maçı ne zaman..
    15. CSKA Moskova Espanyol maçı ne zaman..
    16. Terör örgütü PKK'ya gri çizik!
    17. Mehmet Ali Erbil manevi değişimi ile..
    18. Diyet çorba nasıl yapılır? Zencefilli..
    19. Feyenoord Porto maçı ne zaman saat..
    20. 3 terörist daha öldürüldü!
    CHP'li başkan görevden alındı
    CHP'li başkan görevden alındı
    ‘Çiğnemeden sarımsak yut’ dediler canından oluyordu!
    ‘Çiğnemeden sarımsak yut’ dediler canından oluyordu!
    'Cocu' şoku! Abdullah Avcı...
    'Cocu' şoku! Abdullah Avcı...
    Canlı yayında HDP krizi! Ahmet Hakan ile Mustafa Balbay birbirine girdi
    Canlı yayında HDP krizi! Ahmet Hakan ile Mustafa Balbay birbirine girdi
    Türkiye'nin gururu ASELSAN'Dan büyük istihdam
    Türkiye'nin gururu ASELSAN'Dan büyük istihdam

    Günün Karikatürü

    3 Ekim 2019
    Sosyal medyadan paylaştı! Kaçak avcıya ceza
    Sosyal medyadan paylaştı! Kaçak avcıya ceza
    Yerli üretime özel taşıt kredisi kampanyası başladı
    Yerli üretime özel taşıt kredisi kampanyası başladı