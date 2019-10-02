Terör örgütü PKK'ya gri çizik!
Terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, terörden arananlar listesinde 300 bin TL ödülle Gri Liste’de yer alan Evin Rızgar Amed kod adlı Nevin Güngörmüş olduğu tespit edildi.02 Ekim 2019 Çarşamba 19:37
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ''İç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır Lice kırsalında 25 Eylül 2019 tarihinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste’de yer alan Evin Rızgar Amed kod adlı Nevin Güngörmüş olduğu tespit edilmiştir.'' denildi.
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