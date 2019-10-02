Terör örgütü PKK'ya gri çizik! Terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, terörden arananlar listesinde 300 bin TL ödülle Gri Liste’de yer alan Evin Rızgar Amed kod adlı Nevin Güngörmüş olduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ''İç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır Lice kırsalında 25 Eylül 2019 tarihinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste’de yer alan Evin Rızgar Amed kod adlı Nevin Güngörmüş olduğu tespit edilmiştir.'' denildi. Ayrıntılar geliyor....

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