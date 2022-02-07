Terör örgütü PKK’ya darbe üstüne darbe! MSB duyurdu: Sızma girişiminde bulunan teröristler öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan teröristlerin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
PKK'ya bir darbe daha! 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada: " Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.