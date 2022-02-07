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Gündem Terör örgütü PKK’ya darbe üstüne darbe! MSB duyurdu: Sızma girişiminde bulunan teröristler öldürüldü
Gündem

Terör örgütü PKK’ya darbe üstüne darbe! MSB duyurdu: Sızma girişiminde bulunan teröristler öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan teröristlerin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-02-07 10:22:00 - 2022-02-07 10:27:42
Terör örgütü PKK’ya darbe üstüne darbe! MSB duyurdu: Sızma girişiminde bulunan teröristler öldürüldü

PKK'ya bir darbe daha! 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada: " Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.


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