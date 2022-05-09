  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Terör örgütü PKK’ya darbe üstüne darbe! ‘Ağrı Grubu’ yok edildi!
Gündem

Terör örgütü PKK’ya darbe üstüne darbe! ‘Ağrı Grubu’ yok edildi!

Eren-Kış operasyonları kapsamında PKK terör örgütüne yönelik darbe üstüne darbe vurulmaya devam ediliyor. Örgütün ‘Ağrı Grubu’ olarak bilinen terör grubu tamamen yok edildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-09 15:19:00 -
Terör örgütü PKK’ya darbe üstüne darbe! ‘Ağrı Grubu’ yok edildi!

Teröristlerin yaşadığı yer altındaki doğal mağara bölgesi, komandolar tarafından önce çembere alındı. Teröristlere "teslim ol" çağrıları yapıldı. "Teslim ol" çağrılarına ateşle karşılık verilmesi üzerine Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçaklar tarafından belirlenen hedeflere yakın yerler bombalandı.

11 terörist etkisiz hale getirildi

100 metre uzunluğundaki mağaranın olduğu bölgede iş makinelerinin çalışabilmesi için 1,5 km yol yapıldı. 7 ekskavatör, 2 dozer, 2 rok makinesi ve teknik cihazlar bölgeye sevk edildi.

80 gün 6 bin 636 saat süren çalışmalar sonucu, bölgeden 14 bin 770 kamyon hafriyat çıkarılarak yer altı mağarası ortaya çıkarıldı. Tamamlanan operasyon sonucunda, bölücü terör örgütünün Ağrı Dağı sorumlusunun da olduğu 11 bölücü örgüt mensubu etkisiz hale getirildi.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay