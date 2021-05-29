Terör örgütü PKK’ya bir darbe daha
Milli Savunma Bakanlığı teröristleri etkisiz hale getirmeye devam ediyor. Irak’ın kuzeyineki Pençe- Yıldırım operasyonu bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
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Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından teröristleri görüldükleri yerde etkisiz hale getirmeye devam ediyoruz mesajı paylaşıldı.
Ssyal medya hesabından yapılan açıklamada,“Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Bölge terörden temizleninceye kadar operasyonlarımız devam edecek” denildi.