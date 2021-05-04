Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha
Amanos Dağları'nda, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, toprağa gömülü mühimmat ve yaşam malzemeleri bulundu.
Amanos Dağları'nda, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, toprağa gömülü mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü özel harekat timleri, "Eren-8 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Sevinç Operasyonu" kapsamında, Amanoslar'da arama tarama faaliyeti yaptı.
Timlerin tespit ettiği bir noktada, toprağa gömülü 13 kilogram patlayıcı madde, elektrikli el yapımı patlayıcı ateşleme düzeneği, kalaşnikof piyade tüfeği, 30 mermi, cep telefonu, battaniye, halı, sırt çantası ve kıyafet bulundu.
Delil niteliği taşıyan malzemelere ve mühimmata el konulduğu bildirildi.