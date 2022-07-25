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Yerel Terör örgütü PKK'ya ait 4 katlı mağara tespit edildi!
Yerel

Terör örgütü PKK'ya ait 4 katlı mağara tespit edildi!

Erzincan'da terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 katlı bir mağara imha edildi.

Yeniakit Publisher
2022-07-25 19:42:00 - 2022-07-25 19:49:19

Erzincan’ın Kemah ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, teröristlerce kullanılan sığınak imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren Abluka-10 Şehit Jandarma Er Erdal AK" dahilinde ilçede teröristlere yönelik operasyon düzenledi. Arazide arama tarama faaliyeti yapan güvenlik güçleri, dağlık alanda teröristlerce kullanılan 4 katlı bir mağara tespit etti.

Sığınak imha edildi

Sığınakta yapılan aramada, EYP düzeneği için hazırlanmış batarya blokları, mutfak tüpleri, gıda ve temizlik malzemeleri ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Tespit edilen sığınak daha sonra güvenlik güçlerince imha edilerek kullanılamaz hale getirildi.

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