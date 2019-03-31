0553 313 94 23

Terör örgütü PKK/PYD'ye flaş operasyon!

Kilis'te terör örgütü PKK/PYD'ye kamyonlarla gönderilmek istenen çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

31 Mart 2019 Pazar 17:41
Terör örgütü PKK/PYD'ye flaş operasyon!

Kilis'te, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda yasa dışı yollarla Suriye'deki terör örgütü PKK/PYD'ya kamyonlarla gönderilmek istenen çok sayıda mühimmat örgüte ulaşmadan ele geçti.

Kilis'te, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda yasa dışı yollarla Suriye'deki terör örgütü PKK/PYD'ya kamyonlarla gönderilmek istenen 473 kilo patlayıcı, ağır makinalı ve keskin nişancı tüfekleri, roketatarlar, zırh delici füzeler ve mühimmat ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Ayrıntılar Geliyor...

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 17:41
  1. Kilis
  2. PKK
  3. PYD

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti, simülasyonlarla sonucu tahmin ediyor
    1. AK Parti, simülasyonlarla sonucu..
    2. YSK suç duyurusunda bulundu!
    3. Özhaseki'den ilk değerlendirme
    4. YSK, yayın yasağı kalkmadan seçimlerle..
    5. CHP'nin kazandığı belediyeler son..
    6. Oy torbaları Batman Adliyesine..
    7. Mehmet Özhaseki: “Yavaş yavaş değil,..
    8. Mısır-Fransa ortak deniz tatbikatı..
    9. Şişli'den ilk sonuçlar geliyor! İşte..
    10. Özhaseki'nin oy kullandığı sandıktaki..
    11. Zarfı sandıktan çıkardı, attığı oy..
    12. Jandarmadan geniş güvenlik önlemi!..
    13. Sandıklar açılıyor! İşte Bursa'da son..
    14. CHP'den yerel seçim açıklaması
    15. THY Genel Müdürü Ekşi sayıyı açıkladı
    16. AK Parti’nin kazandığı belediyeler 31..
    17. Doğu'da Savcı Sayan farkı! Birçok..
    18. Saadet Partililer seçim sonuçlarını..
    19. Sandıklar açıldı! İşte Muş'ta son durum
    20. Jandarmadan terör örgütü PKK’ya büyük..
    Canikli dolar operasyonunu kimin yaptığını açıkladı
    Canikli dolar operasyonunu kimin yaptığını açıkladı
    Beklenen rakamlar geldi! Birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var
    Beklenen rakamlar geldi! Birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var
    Bakanlığın iletişim merkezine şok telefon! ‘O doktorun kafasına sıkacağım’
    Bakanlığın iletişim merkezine şok telefon! ‘O doktorun kafasına sıkacağım’
    Washington Post’tan yerel seçim iddiası: ABD, Türkiye ile masaya oturacak
    Washington Post’tan yerel seçim iddiası: ABD, Türkiye ile masaya oturacak
    Süper Lig ekibinde şoke eden 2 ölüm!
    Süper Lig ekibinde şoke eden 2 ölüm!

    Günün Karikatürü

    31 Mart 2019
    Makas terörü! Feci kaza saniye saniye kaydedildi
    Makas terörü! Feci kaza saniye saniye kaydedildi
    ABD 'uyarıyoruz' dedi ve ekledi: Ülkeyi terk edin
    ABD 'uyarıyoruz' dedi ve ekledi: Ülkeyi terk edin