Terör örgütü PKK/PYD'ye flaş operasyon! Kilis'te terör örgütü PKK/PYD'ye kamyonlarla gönderilmek istenen çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Kilis'te, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda yasa dışı yollarla Suriye'deki terör örgütü PKK/PYD'ya kamyonlarla gönderilmek istenen çok sayıda mühimmat örgüte ulaşmadan ele geçti. Kilis'te, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda yasa dışı yollarla Suriye'deki terör örgütü PKK/PYD'ya kamyonlarla gönderilmek istenen 473 kilo patlayıcı, ağır makinalı ve keskin nişancı tüfekleri, roketatarlar, zırh delici füzeler ve mühimmat ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı. Ayrıntılar Geliyor...

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