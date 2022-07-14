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Gündem Terör örgütü PKK'nın yalakasını Avrupa'ya şutladılar
Gündem

Terör örgütü PKK'nın yalakasını Avrupa'ya şutladılar

Terör örgütü PKK'yı destekleyen Hollandalı sözde gazeteci Frederike Geerdink, Irak'tan gönderildi.

Yeniakit Publisher
2022-07-14 01:22:00 -
Terör örgütü PKK'nın yalakasını Avrupa'ya şutladılar

Havaalanı'na getirdiğini duyuran Geerdink, durumun sorumlusu olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı gösterdi.

Sözde Gazeteciye şok

Terör örgütü PKK destekçisi olan ve 2015 yılında Türkiye'den sınır dışı edilen Hollandalı sözde gazeteci Frederike Geerdink, Irak'tan da sınır dışı edildi.

Kuzey Doğu Suriye sınırını geçerken polis ekipleri tarafından araca bindirildiğini sosyal medya hesabından duyuran Geerdink, 'istenmeyen kişi' ilan edildiğini belirterek, "Şu anda Erbil Havaalanı'na getirildim. Erdoğan'ın kolu uzun" ifadelerini kullandı.

IKBY yetkililerinin 'bir kalemden' korktuğunu öne süren PKK yanlısı sözde gazeteci, "Kalemimin fazla keskin olmasından inanılmaz derecede gurur duyuyorum." dedi.

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