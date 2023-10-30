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Yerel Terör örgütü PKK'nın sözde gençlik sorumlusu yakalandı
Yerel

Terör örgütü PKK'nın sözde gençlik sorumlusu yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-10-30 17:42:00 - 2023-10-30 17:44:42
Terör örgütü PKK'nın sözde gençlik sorumlusu yakalandı

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen PKK/KCK silahlı terör örgütü mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarda, örgütün gençlik yapılanmasında DGH Mersin gençlik sorumlusu olduğu değerlendirilen M.K. ile sosyal medya üzerinden örgütü övücü paylaşımlar yapan N.B, A.G ve U.T. tespit edildi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K., N.B. ve A.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, U.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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