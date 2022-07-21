Terör örgütü PKK'nın sivilleri katletmesinin ardından Irak hükümetinden Türkiye'ye karşı haddini aşan hareket!

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'ne bağlı Duhok vilayetinin Zaho bölgesinde terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıda ikisi çocuk en az 9 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine ülkede ulusal yas ilan edildi.

Resmi özür bekliyorlarmış

Terör örgütü PKK'nın provokasyonuna gelen ve haddini aşan Irak hükümetinden Türkiye Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı ve Ankara'dan resmi bir özür beklendiği açıklanırken Türkiye'den "askeri güçlerini Irak'tan geri çekmesi" istendi.

Topraklarına sahip çıkamayan Kazımi, Türkiye'ye tepki gösterdi

Terör örgütünün hakim olduğu Irak topraklarına sahip çıkamayan Irak Başbakanı Mustafa el Kazımi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu vahşi saldırı, Türkiye'nin Irak topraklarına ve halkına yönelik askeri ihlallerden kaçınması yönündeki ısrarlı uyarılarını görmezden geldiğini ortaya koydu” ifadelerine yer verdi.

BM'ye şikayet edeceklermiş

Kazımi’nin Ortak Harekat Komutanlığı'na Irak-Türkiye sınırındaki duruma ilişkin bir rapor hazırlaması ve "gerekli tüm adımları atması" talimatı verdiği de Başbakanlık’ın açıklamasında yer aldı. Saldırıdan sonra acil toplanan Irak Ulusal Güvenlik Kurulu, BM Güvenlik Konseyi’ne şikayette bulunma kararı aldı.

Irak Başbakanlık Ofisi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada ise Kazımi'nin saldırıda hayatını kaybedenler için düzenlenen cenaze törenine katıldığı duyuruldu. IKBY Başkanı Neçirvan Barzani de Erbil Havaalanı'nda düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Türkiye'den "Oyuna düşmeyin" uyarısı

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, olayla ilgili "TSK'dan aldığımız bilgiye göre sivillere yönelik herhangi bir saldırımız olmamıştır" açıklaması yapmış, "saldırıyı terör örgütlerinin gerçekleştirdiğini" söylemişti. Çavuşoğlu, "Bu, Türkiye’nin terörle mücadele girişimlerini engellemek için yapılan bir saldırıdır. Irak hükümeti bu oyuna düşmemelidir” demişti.