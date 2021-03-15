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Gündem Terör örgütü PKK'nın silah ve mühimmatları bulundu
Gündem

Terör örgütü PKK'nın silah ve mühimmatları bulundu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta arama-tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat bulunduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-03-15 15:29:00 -
Terör örgütü PKK'nın silah ve mühimmatları bulundu

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik operasyonlarla teröristlerin inlerine girmeye devam ediliyor.

Bu kapsamda kahraman komandolar tarafından tespit edilen sığınak ve barınaklarda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ve muhtelif malzeme bulundu.

Arama-tarama faaliyetlerinde, 40 milimetre çapında 64 bomba atar mühimmatı, RPG-7 roketatar mühimmatı, AT-5 güdümlü tanksavar silahı (kullanılmış), AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 2 gündüz görüş el dürbünü, 15 çift kar ayakkabısı, metal detektörü, toplam 5 jeneratör, 2 bidon mazot ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

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