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Terör örgütü PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi!
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Gündem Terör örgütü PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi!
Gündem

Terör örgütü PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi!

Hakkari Valiliği, terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-29 20:33:00 -
Terör örgütü PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Eren-14 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Güçlü Ortakçı-1 Operasyonu başlatıldı.

PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Bu kapsamda Yüksekova'nın Yeşiltaş köyü kırsalında dün yapılan aramada, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, buna ait parça, 3 şarjör ve 35 mühimmat, RPG-7 roketatar silahı, 2 başlıklı ve 2 başlıksız mühimmatı ile 2 sevk fişeği, elektrikli fünye, el bombası, 6 pil ve 3 çift ayakkabı ele geçirildi.

Bölgede güvenlik güçlerinin operasyonu sürüyor.

 

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