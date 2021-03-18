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Gündem Terör örgütü PKK'nın sığınağı iptal edildi
Gündem

Terör örgütü PKK'nın sığınağı iptal edildi

Bitlis merkez bağlı Sarıkonak köyünde terör örgütü PKK'ya ait 9 odalı sığınak imha edildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-18 17:52:00 -
Terör örgütü PKK'nın sığınağı iptal edildi

‘Şehit J.Asb.Kd.Üçvş. Hakan Toydemir 2021-21’ adıyla başlatılan operasyonda, PKK’lı teröristlerin kullandığı, 9 odalı sığınak tespit edildi.

Sığınak imha edildi

Sığınak içinde 10 metre elektrik kablosu, 1 adet 12 voltluk akü, 1 adet 120 mm içi boş havan mühimmatı, 1 adet 81 mm içi boş havan mühimmatı, 1 televizyon kumandası, 1 çift ayakkabı, perde ve çok sayıda kişisel temizlik malzemesi ele geçirildi. Malzemelerden delil niteliği taşıyanlar, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla muhafaza altına alınırken, diğerleri ise sığınaklarla birlikte imha edildi.

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