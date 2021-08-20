  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan zanlı tutuklandı
İzmir'de iki ayrı bölgede orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başladı
Çin yeni bir gözlem uydu grubunu uzaya fırlattı
İsrail Başbakanı Benett’ten koronavirüs açıklaması: Tam kapanma olursa iflas ederiz
Gündem Terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan zanlı tutuklandı
Gündem

Terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan zanlı tutuklandı

PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı, terör örgütünün propagandasını yaptığı iddiasıyla tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-20 18:09:00 -
Terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan zanlı tutuklandı

Ardahan'da PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı, terör örgütünün propagandasını yaptığı iddiasıyla tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, sosyal medyada örgüt propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan B.Y'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Ardahan Adliyesi'ne sevk edilen B.Y, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "silahlı terör örgütü propagandası yapma" suçlamasıyla tutuklandı.

Şüphelinin adresinde yapılan aramada örgütsel doküman ele geçirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay