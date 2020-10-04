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Gündem Terör örgütü PKK’nın Münbiç Belediye Başkan Yardımcısı ve sözcü eşi, ikna ile teslim oldu
Gündem

Terör örgütü PKK’nın Münbiç Belediye Başkan Yardımcısı ve sözcü eşi, ikna ile teslim oldu

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın işgalini sürdürdüğü Münbiç’in Belediye Başkan Yardımcısı, ikna çalışmaları sonucu ailesiyle birlikte teslim oldu.

Yeniakit Publisher
2020-10-04 23:03:00 -
Terör örgütü PKK’nın Münbiç Belediye Başkan Yardımcısı ve sözcü eşi, ikna ile teslim oldu

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada "Sözde Münbiç Belediye Başkan Yardımcısı, aynı zamanda sözde Sağlık Bakanı olarak da görevlendirilen M.C.A. ile terör örgütü PYD'nin eski yöneticisi ve sözcüsü eşi M.S., ikna edilerek El Bab’ta çocuklarıyla birlikte teslim alındı. M.C.A. ve M.S. soruşturma için Mersin’e getirilecek” denildi.

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