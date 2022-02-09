Terör örgütü PKK/KCK'ya operasyon: HDP'li eski başkan gözaltına alındı!

Van merkezli PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, HDP Eski İlçe Eş Başkanının da aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve Van İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi.

8 şüpheli gözaltına alındı

Açıklamada, “6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet, Terör Örgütüne Üye Olmak ve Terör Örgütüne Bilerek İsteyerek Yardım/Yataklık Etmek suçlarından, 8 Şubat 2022 tarihinde Van merkezli ve Mardin ilinde 8 hedef şahsa yönelik Van Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile operasyon icra edilmiştir. Operasyonda, aralarında HDP Eski İlçe Eş Başkanının da bulunduğu 8 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.