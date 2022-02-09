  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Terör örgütü PKK/KCK'ya operasyon: HDP'li eski başkan gözaltına alındı!
Gündem

Terör örgütü PKK/KCK'ya operasyon: HDP'li eski başkan gözaltına alındı!

Van Valiliği, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda aralarında HDP eski İlçe Eş Başkanının da bulunduğu 8 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-02-09 18:55:00 -
Terör örgütü PKK/KCK'ya operasyon: HDP'li eski başkan gözaltına alındı!

Van merkezli PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, HDP Eski İlçe Eş Başkanının da aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve Van İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi.

8 şüpheli gözaltına alındı

Açıklamada, “6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet, Terör Örgütüne Üye Olmak ve Terör Örgütüne Bilerek İsteyerek Yardım/Yataklık Etmek suçlarından, 8 Şubat 2022 tarihinde Van merkezli ve Mardin ilinde 8 hedef şahsa yönelik Van Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile operasyon icra edilmiştir. Operasyonda, aralarında HDP Eski İlçe Eş Başkanının da bulunduğu 8 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay