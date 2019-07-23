Terör örgütü PKK'dan IKBY'ye tehdit!

TSK'nin Pençe Harekatı ile Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarına yönelik operasyonları aralıksız devam ediyor. Harekatla koordineli düzenlenen operasyonlarda, örgütün sözde üst düzey yöneticileri de dahil birçok terörist öldürüldü, teröristlerin sığınak-barınak ve mühimmatları imha edildi.

Geçtiğimiz günlerde Türk jetleri Kuzey Irak'ta Amedi/Sibindar köyü yakınlarında PKK'ya ait bir aracı vurmuş, kaçarak köye saklanan teröristler köy halkı tarafından dövülerek yerleşim yerinden çıkarılmıştı.

Irak kuzeyine düzenlenen operasyonlarla ilgili açıklama yapan IKBY yetkilileri, PKK'lı teröristlerin yerleşim alanlarına sığınmaması uyarısında bulunmuştu.

PKK, IKBY'i tehdit etti

Örgüte yakın bir kanala konuşan PKK'nın eli kanlı elebaşlarından Duran Kalkan IKBY'nin açıklamaları ile ilgili, ''Bize kimse gelmesin, burada rahat yaşayalım demesinler. Öyle bir yaşam yok'' tehdidinde bulundu.