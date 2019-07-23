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Terör örgütü PKK'dan IKBY'ye tehdit!

Terör örgütü PKK'nın eli kanlı elebaşlarından Duran Kalkan, Erbil'in "PKK'lılar yerleşim alanlarına girmesin" açıklaması ile ilgili, "Kimse 'burada rahat yaşayalım' demesin, öyle bir yaşam yok" tehdidinde bulundu.

23 Temmuz 2019 Salı 13:55
Terör örgütü PKK'dan IKBY'ye tehdit!

TSK'nin Pençe Harekatı ile Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarına yönelik operasyonları aralıksız devam ediyor. Harekatla koordineli düzenlenen operasyonlarda, örgütün sözde üst düzey yöneticileri de dahil birçok terörist öldürüldü, teröristlerin sığınak-barınak ve mühimmatları imha edildi.

Geçtiğimiz günlerde Türk jetleri Kuzey Irak'ta Amedi/Sibindar köyü yakınlarında PKK'ya ait bir aracı vurmuş, kaçarak köye saklanan teröristler köy halkı tarafından dövülerek yerleşim yerinden çıkarılmıştı.

Irak kuzeyine düzenlenen operasyonlarla ilgili açıklama yapan IKBY yetkilileri, PKK'lı teröristlerin yerleşim alanlarına sığınmaması uyarısında bulunmuştu.

PKK, IKBY'i tehdit etti

Örgüte yakın bir kanala konuşan PKK'nın eli kanlı elebaşlarından Duran Kalkan IKBY'nin açıklamaları ile ilgili, ''Bize kimse gelmesin, burada rahat yaşayalım demesinler. Öyle bir yaşam yok'' tehdidinde bulundu.

 

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 13:55
  1. TSK
  2. Pençe Harekatı
  3. Irak
  4. Duran Kalkan

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  • m.turkm.turk1 sa önce
    Bizim İHAlar bu ib...'yi bulamıyor mu?
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 sa önce
    Halk Silahlansın Gelen PKK lıları Gebertsin. En Kesin Çare. Hiç Şüphesiz ki. Yada Bunun İçin Özel Silahlı Tim Kursunlar.
  • Bagiye Bagiye 1 sa önce
    Senin allah belanı versin inşallah .. çocuğu

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