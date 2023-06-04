Terör örgütü PKK'dan destek verdiği muhalefete Kılıçdaroğlu eleştirisi: Başka aday olsaydı kazanabilirdi!
Seçim sürecinde 7'li masanın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek mesajları paylaşan terör örgütü PKK, hezimetin ardından eleştirilerde bulunmaya başladı. PKK elebaşlarından Murat Karayılan başka bir CHP'linin aday olması durumunda seçimlerin kazanılabileceğini söyledi.
28 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HDP ve Kandil destekli Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hezimete uğrattı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında 12. kez seçim kaybeden Kılıçdaroğlu'nun aldığı tarihi yenilgi sonrası karışan Yedili Masa sessizliğe bürünürken, seçimlerden önce Kılıçdaroğlu'na destek mesajları paylaşan Kandil'de de rahatsızlıklar başladı.
PKK elebaşı Murat Karayılan, terör örgütünün yayın organına konuştu.
"Farklı bir CHP'li aday olsa seçimi kazanırdı"
Seçime ilişkin açıklamalarda bulunan Karayılan, 28 Mayıs'ta alınan yenilginin faturasını muhalefete kesti.
"Eğer farklı bir CHP’li aday olsaydı kazanması mümkün olabilirdi." diyen PKK elebaşı Karayılan, aday belirleme ve netleştirmede eksiklik olduğunu da söyleyerek seçim süresince destekledikleri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında muhalefeti eleştirdi.
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