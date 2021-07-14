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Gündem Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor! Teslim oldular
Gündem

Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor! Teslim oldular

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışması sonucu PKK/KCK terör örgütünden kaçan 5 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-14 21:09:00 -
Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor! Teslim oldular

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışması sonucu PKK/KCK terör örgütünden kaçan 5 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK/KCK terör örgütünden kaçan 5 teröristin bugün güvenlik güçlerine teslim olduğu kaydedildi.

Açıklamaya göre, 2011 ve 2015 yılları arasında terör örgütüne katılan teröristlerin, son olarak Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Teslim olan 5 örgüt mensubundan birinin ailesi hem Diyarbakır'da ve hem de Muş'ta evlat nöbetine katılan aileler arasında bulunuyor.

Böylelikle evlat nöbetlerinde 28'inci buluşma gerçekleşirken, 2021 yılında sadece ikna yoluyla Türkiye'ye teslim olan örgüt mensubu sayısı ise 102'ye yükseldi.

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