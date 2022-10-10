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Yaşam Terör örgütü PKK ve FETÖ'ye operasyon! Gözaltılar var
Yaşam

Terör örgütü PKK ve FETÖ'ye operasyon! Gözaltılar var

Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK, FETÖ/PDY'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda12 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-10-10 17:34:00 -
Terör örgütü PKK ve FETÖ'ye operasyon! Gözaltılar var

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlar sonucunda 12 kişi gözaltına alındı.

Terörle mücadele çerçevesinde Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 03 - 09 Ekim tarihlerinde kent merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK terör örgütlerine yönelik operasyon başlatıldı.

12 şüpheli gözaltına alındı

Operasyonlar neticesinde toplam 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si tutuklandı, 9 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 şüpheli ilgili il ve birime telsim edildi.

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