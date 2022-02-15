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Yerel Terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
Yerel

Terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya üye olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-15 20:21:00 -
Terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya üye olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı cezaevine gönderildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında belirlenen adrese dün düzenlenen operasyonda terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla yakalanan H.G'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen H.G, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.

H.G'nin Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 2010 yılında karakola saldıran teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen "Piro Semsur" kod adlı terörist Rıza Güven'in ağabeyi olduğu öğrenildi.

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