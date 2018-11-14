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Terör örgütü PKK işgal ettiği bölgelerde başörtüsünü yasakladı

Suriye’nin kuzeyindeki boşluktan faydalanarak işgal eden terör örgütü PKK/PYD’ ile ilgili skandal bir haber daha geldi. PKK, okullarda tek tip kıyafeti dayatarak öğrenci ve öğretmenlere başörtüsü yasağı getirdi. Terör örgütü Arap alfabesi yerine Latin alfabesini zorunlu yaptı. Resmi dilin de Kürtçe olduğu ilan edildi.

14 Kasım 2018 Çarşamba 06:56
Terör örgütü PKK işgal ettiği bölgelerde başörtüsünü yasakladı

Suriye'nin kuzeyinde işgal ettiği bölgelerde halka kan kusturan terör örgütüPKK/YPG skandal bir düzenlemeye daha imza attı. Daha önce okullarda örgüt tarafından dayatılan müfredatı reddeden öğretmenleri tutuklayan örgüt, bu kez de okullarda öğrenci ve öğretmenlerin okullarda başörtüsü takmasını yasakladı. Yayınladığı genelgeyle okullarda tek tip kıyafeti zorunlu hale getiren teröristler, dil konusunda da yeni dayatmalar getirdi.

Denetimi altında tuttuğu bölgelerde Arap alfabesini yasaklayan PKK, Latin alfabesi kullanılmasını zorunlu tuttu ve resmi dilin de Kürtçe olduğunu ilan etti. Örgütün uygulamaları büyük tepki toplarken bazı yerlerde veliler okulları bastı. Öte yandan ABD'nin YPG'yi PKK'dan ayrı bir örgüt olarak gösterme denemeleri de sürüyor.

Örgüt, ABD'lilerin talimatı doğrultusunda Münbiç'in ardından Tel Abyad'da da Abdullah Öcalan posterleri ve PKK'yı simgeleyen paçavraları indiriyor. Zulüm gören halkın ayaklanmalarına sahne olan bölgede bazı aşiretler Münbiç'te PKK'nın kontrol noktasını basarak 5 teröristi imha etti. Rakka'da da gerilim had safhada. PKK, bölge halkını baskı altına almak için olağanüstü hal ilan etti. Kente giriş çıkışlar engellenirken, zaruri giriş çıkışlara ise saat sınırlaması getirildi.

Kaynak: Yeni Şafak

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 06:56
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