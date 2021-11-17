Terör örgütü PKK Avrupa’da buhar oldu

Yeni Akit / ANKARA

Terör örgütü PKK’nın Avrupa yapılanması, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), Irak ve Suriye’nin kuzeyine yönelik operasyonların durdurulması için Avrupa’da düzenlediği eylemlere ancak bir elin beş parmağı kadar eylemci toplayabiliyor.

Mehmetçiğin sınır ötesi operasyonlarında verdiği ağır kayıplar nedeniyle sürekli Avrupa’da eylem yaparak operasyonların durdurulmasını isteyen PKK, artık eylem yapmak için terör sevici bulamaz duruma geldi.

5 kişilik eylem yaptılar

Fransa’nın Strasbourg kentinde başlattığı sözde ‘Özgürlük Nöbeti’ eyleminde terör örgütü PKK’nın bebek katili, elebaşı Öcalan’ın fotoğrafı ve örgütün paçavrasının bulunduğu yelekleri giyerek eylem yaptılar. Ancak eylemde sadece 5 kişi yer aldı.

Türk devletinin teröristlere ve sivil halka karşı kimyasal silah kullandığını yönünde yalanlar yaymaya çalışan PKK’nın Avrupa sözcüleri, Batılı ülkeleri de suçlayarak, “Avrupa hükümetleri sessiz kalarak Türk devletinin suç ortağı haline geldi.” sözlerini kullanmaya başladılar.