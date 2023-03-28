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Gündem Terör örgütü mensupları Kılıçdaroğlu'na oy istedi: 'Hesaplaşacağız' diyerek kin kustular!
Gündem

Terör örgütü mensupları Kılıçdaroğlu'na oy istedi: 'Hesaplaşacağız' diyerek kin kustular!

Yeniakit Publisher
2023-03-28 11:45:00 - 2023-03-28 11:45:45

PKK'nın siyasi kanadı HDP ile ittifak kuran Kılıçdaroğlu için, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında arama kararı bulunan isimler oy istedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan etmesinin ardından Altılı Masa'dan peş peşe HDP güzellemeleri geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP'nin HDP ile görüşebileceğini ifade etti. Akşener'in açıklamaları sorulan Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, HDP'yi ziyaret etmemenin büyük bir eksiklik olacağını savundu. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da "Kılıçdaroğlu'nun temas kurma hakkı var" diyerek HDP'ye yeşil ışık yaktı.

7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu desteği arkasına alarak ilk ziyaretini HDP'ye gerçekleştirdi. HDP'li Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile görüşmesinin ardından kameralar karşısına geçen Kılıçdaroğlu, "Kavgayı bitireceğiz" diyerek HDP'ye sinyal verdi. HDP bunun üzerine seçimlerde aday çıkarmayacaklarını açıkladı. HDP'lilerin hız kesmeden 7'li koalisyonun seçimleri kazanmasına yönelik çalışmalara başladıkları görüldü. HDP'nin seçim çalışmasını yaptırdığı ve halka konuşma gerçekleştiren kişilerin ise terör örgütüne üye olma suçundan kayıtlarının olduğu ve arandıkları ortaya çıktı.

"KILIÇDAROĞLU'NU HDP'NİN SİYASETİ ADAY GÖSTERDİ"

Silahlı terör örgütüne üye olma suçu ile beraber 7 aranma kaydı bulunan HDP'li Veysel Keser'in söyledikleri 6'lı masanın HDP ittifakını gözler önüne serdi. Keser, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını bile HDP'nin siyaseti sağladı. Zamanında sürekli olumlu siyaset yaparak onun dışındaki adayları desteklemeyeceğini deklare etti. Sürekli anketler yapılıyordu. Anket sonucunda da görüldü ki sadece HDP kilit partidir ve HDP'nin destekleyeceği aday üzerinden tek adam rejiminden kurtulunabilir. Bu şansı kaçırmamamız lazım" dedi.

"SEÇİM SONRASI HESAPLAŞACAĞIZ" DİYEREK KİN KUSTULAR

Başka bir silahlı terör örgütüne üye olma suçu ile beraber aranma kaydı bulunan HDP'li Birsel Ocak ise; adeta kinini kustu. Seçim sonrası hesaplaşacağız diyen Ocak, "Cenazelerimiz posta yoluyla babalarımıza torba ile verildi. Ne anamızın ne de babamızın o gün ki yaşadığı acıyı bizler unutmadık. Onu da not ettik. Gasp edilen irademize karşı hesaplaşacağız. Hesabını soracağız. Bunun hesabını sormak için bir sürece girdik" şeklinde konuştu.
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Yorumlar

oflu baba

MERAL ABLANIZI,DA YANINIZA ALIN KILICTAROGLU ILE BIRLIKTE HANGI DAGDA ISTIYORSANIZ HESAPLASALIM VATAN HAINI KANSIZ P.C LER HODRI MEYDAN.

resat

Ankaradan ötesini yine gece gidilmez yapmak istiyenler ülkeyi ele geçirmek için son hamlelerini yapıyor,tükenmek üzereler, filmin yeniden geriye sarılmasını istemiyorsanız,ERDOGANI destekleyin,bana ne benim oralarla işim yok diyenler, ist büyükşehirdede bolca kadroya sahipler unutma ,bu ülke böyle aşikar bir ihaneti ilkdefa yaşıyor ,hersey açık seçik ,anlamadım, hata ettim deme şansımız yok,he bu ülkeyi teslim alamayacaklarını onlarda biliyor ,amaç milleti birbirine kırdırmak ,buda ,meydanda savaşmaya ...ötü yemeyen batılıların heryerde uyguladıgı numara, karıştırdıktan sonra ,bölmek için çökerler, suruyedki ve ıraktaki gibi,,
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