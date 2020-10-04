Terör örgütü eriyor! PYD'nin 'üst düzey' iki ismi teslim oldu

Terör örgütü PKK ve uzantıları, Türkiye karşısında erimeye devam ediyor. Örgüte katılım oranının en aza indiği günümüzde, teslim olan teröristlerin sayısı da giderek artıyor. Galip gelemeyeceğini anlayan teröristler, en yakın güvenlik noktasına giderek teslim oluyor. Son olarak, Mersin Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, Münbiç ve köylerinde Sivil Demokratik Bölge Meclisi’nde Başkan Yardımcılığı görevi yürüten ve bölgenin Sağlık Bakanı olarak görevlendirilen M. C. A ve PYD’nin eski sözde yöneticisi ve sözcüsü olan eşi M. S. güvenlik güçlerine teslim oldu.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Söz konusu açıklamada, teröristlerin ikna edilerek örgütten ayrılması için Mersin İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, M. C. A. ve M. S.’nin 2.10.2020 tarihinde Suriye’nin El Bab ilçesinde teslim olmalarının sağlandığı belirtildi.