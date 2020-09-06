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Aktüel Terör örgütü DEAŞ'ın istihbarat elemanı "dinden çıktığı" gerekçesiyle öldürülmüş
Aktüel

Terör örgütü DEAŞ'ın istihbarat elemanı "dinden çıktığı" gerekçesiyle öldürülmüş

Konya'da temmuz ayında işkence gördükten sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kişinin, DEAŞ'ın istihbarat elemanı olduğu ve örgüt üyelerince "mürtet" ilan edilerek öldürüldüğü ortaya çıktı - Gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-06 10:21:21 -
Terör örgütü DEAŞ'ın istihbarat elemanı "dinden çıktığı" gerekçesiyle öldürülmüş

KONYA (AA) - Konya'da terör örgütü DEAŞ'ın istihbarat elemanını "dinden çıktığı" gerekçesiyle işkenceyle öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 23 Temmuz'da merkez Selçuklu ilçesindeki dağlık alanda ağır yaralı kişinin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye giden sağlık ekipleri, kanlar içinde yerde yatan Emrah Ağar'ı (27), hastaneye kaldırdı.

Polis ekiplerinin, DEAŞ'ın istihbarat elemanı olduğunu belirlediği Ağar'ın iç organlarının zarar gördüğü, vücudunda çok sayıda kırık bulunduğu tespit edildi. Ağar, kaldırıldığı hastanede 12 gün sonra hayatını kaybetti.

Katil zanlılarının yakalanması için çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yürüttükleri teknik ve fiziki takiple olayda kullanıldığı değerlendirilen plakasız minibüsü belirledi.

Araştırmalarını bu yönde derinleştiren ekipler, öldürülen Ağar'ın, şapkalı ve maskeli kişilerce bu minibüsle kaçırılıp dağlık alana götürüldüğünü tespit etti.

- Özel harekat polislerinden evlere eş zamanlı baskın

Ağar'ı minibüsle kaçıran şapkalı ve maskeli 5 kişinin, DEAŞ içindeki "takva grubu" üyeleri oldukları ve daha önce "terör örgütü DEAŞ'a üye olmak" suçundan kayıtlarının bulunduğu ve haklarında işlem yapıldığı belirlendi.

Yaklaşık 1,5 ay yürütülen titiz çalışma sonucu şüphelilerin kaldığı adresleri belirleyen polis ekipleri, özel harekat timlerinin de desteğiyle şafak vakti 5 eve eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskında şüpheliler Naci Ö. (33), Sedat Ö. (30), Emrah Ö. (23) ve Abdullah A. (33) yakalandı.

Adresinde bulunamayan ve cinayetin azmettiricisi olduğu ileri sürülen örgütteki "takva grubunun" hocası Abdulsamet D'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

- Suçlarını itiraf ettiler

Emniyetteki sorgularında suçlamaları kabul eden şüphelilerin, "Emrah'la dini bir meseleden dolayı anlaşmazlık yaşadık. Geçen yıl aralık ayında dinden çıktığı gerekçesiyle onu mürtet ilan ettik. Emrah'ı konuşmak için evinden dışarı çıkarıp minibüsle Selçuklu ilçesindeki dağlık araziye götürerek darbettik. Ardından araçla arazideki toprak yola bıraktık." beyanında bulundukları öğrenildi.

İşlemleri tamamlanan şüphelilerden böbrek yetmezliği nedeniyle ağır hasta olduğu belirlenen Emrah Ö. savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı, Naci Ö. (33), Sedat Ö. (30) ve Abdullah A. adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevki sırasında zanlılardan Naci Ö'nün tişörtündeki DEAŞ'ı simgeleyen amblem dikkati çekti.

Şüpheliler, hakimlikçe "tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.

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