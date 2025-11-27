  • İSTANBUL
Terör örgütü DEAŞ'a büyük darbe
Terör örgütü DEAŞ'a büyük darbe

Terör örgütü DEAŞ'a büyük darbe

Eskişehir merkezli Ankara, Sakarya ve Hatay'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 16 zanlı tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma başlatıldı.

Eskişehir merkezli Ankara, Sakarya ve Hatay'da Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı verilen 22 kişiden 20'si yakalandı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, örgütsel dokümanlar, 3 tabanca, tabancalara ait fişekler, 3 bıçak, terör örgütünün sözde bayrağı ve bayrağın bulunduğu kaleme el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 16'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

