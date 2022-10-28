  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Terör örgütü DEAŞ operasyonu! Gözaltılar var
Yerel

Terör örgütü DEAŞ operasyonu! Gözaltılar var

Çorum'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-10-28 16:10:00 - 2022-10-28 16:12:47

Çorum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği DEAŞ operasyonunda, 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

6 kişi gözaltına alındı

DEAŞ terör örgütü içerisinde farklı zamanlarda, çatışma bölgelerinde faaliyetlerde bulundukları tespit edilen yabancı uyruklu şüphelilerin
il merkezinde ikamet ettikleri adreslere düzenlenen planlı operasyonda 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

FOTO GALERİ İÇİN TIKLAYIN

Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan işlemlerin ardından Adliye'ye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Terörlü Mücadele ekiplerinin şafak vaktinde düzenlenen operasyon, polis kamerasına böyle yansıdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23