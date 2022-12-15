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Gündem Terör örgütü DAEŞ'e para gönderdiği öne sürülen zanlı tutuklandı
Gündem

Terör örgütü DAEŞ'e para gönderdiği öne sürülen zanlı tutuklandı

Muğla'da terör örgütü DAEŞ'e para gönderdiği iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-15 18:46:00 -
Terör örgütü DAEŞ'e para gönderdiği öne sürülen zanlı tutuklandı

Muğla'da terör örgütü DAEŞ'e para gönderdiği iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DAEŞ'e doğrudan veya dolaylı olarak para gönderenlerin yakalanması için çalışma başlattı.

Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube müdürlükleri ekiplerince Seydikemer, Dalaman ve Ortaca ilçelerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu A.A, H.B, M.E.H. ile H.A.A. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, 5 cep telefonu, dizüstü bilgisayar, 3 bin 900 dolar ve para havale bilgilerinin yazılı olduğu defter ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.A.A. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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