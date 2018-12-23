Terör örgütü DAEŞ kontrol noktasına saldırdı: 1 ölü
Irak'ta terör DAEŞ'in kontrol noktasına saldırması sonucu 1 polisin öldüğü bildirildi.23 Aralık 2018 Pazar 11:09
Terör örgütü DAEŞ'İn Irak'ın doğusundaki Diyala vilayetinde kontrol noktasına düzenlediği saldırıda, 1 polisin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Irak medyasında yer alan habere göre, DAEŞ'li teröristler, Diyala'nın Hanekin ilçesindeki Bave Murad bölgesinde bir kontrol noktasına ağır silahlarla saldırdı.
Saldırı sonucu bir polisin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Teröristlerin saldırının ardından yol kenarına bıraktığı patlayıcının da etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Zaman zaman saldırılar oluyor
DAEŞ'in Irak'taki askeri varlığının ortadan kaldırılmasının üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen teröristler zaman zaman özellikle Musul, Kerkük ve Salahaddin vilayetinin kırsal bölgelerinde güvenlik güçlerine saldırılar düzenliyor.
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