Terör örgütü bitiyor! Soylu dağdaki terörist sayısını açıkladı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dağdaki silahlı terörist sayısının 150 seviyesine kadar düştüğünü söyledi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yapılan operasyonlar hakkında detaylı bilgilendirmelerde bulundu.
2015-2021 sonu arasında bölücü örgütün terör eylemlerinin sayı olarak yüzde 95 azaldığını söyleyen Soylu, "Eylemlerin niteliği de düştü. Aynı dönemde, terör örgütüne katılım da yıllık 5 bin 558'den 50'ye kadar düştü. Dağdaki silahlı eleman sayısı da şu an için 150 seviyelerinde." dedi.