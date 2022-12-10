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Dünya Terör örgütü! "9 yılda 10 bin kadına zorla kürtaj yaptırıldı"... Nijerya'da skandal gizli proje deşifre oldu
Dünya

Terör örgütü! "9 yılda 10 bin kadına zorla kürtaj yaptırıldı"... Nijerya'da skandal gizli proje deşifre oldu

Nijerya ordusunun terör örgütü Boko Haram tarafından kaçırılarak cinsel saldırıya uğrayan kadınlar için kürtaj skandal projesi uyguladığı ortaya çıktı. Küçük kız çocuklarının da olduğu ifade ediliyor. Gizli yürütülen proje kapsamında, 9 yılda 10 bin kadının zorla kürtaj yapıldığı belirtiliyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-10 14:02:00 - 2022-12-10 14:15:05
Terör örgütü! "9 yılda 10 bin kadına zorla kürtaj yaptırıldı"... Nijerya'da skandal gizli proje deşifre oldu

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da ordunun gizli kürtaj projesi deşifre oldu. 2013 yılından bu yana 10 bin kadın ve genç kızın hamileliliğinin zorla sonlandırdığı iddia edildi.

Kürtaj yapılanların birçoğunun, terör örgütü Boko Haram tarafından kaçırıldığı ve cinsel saldırıya uğradığı belirtiliyor.

ARALARINDA ÇOCUKLAR DA VAR

Kürtajların çoğunlukla kişinin rızası olmadan gerçekleştirildiği, aralarında 12 yaşında kız çocuklarının da olduğu ifade ediliyor.  tgrthaber'de yayınlanan habere göre; Araştırma, Nijerya ordusu tarafından gözaltındayken zorla kürtaj olduklarını söyleyen 33 kadın ve genç kızla yapılan görüşmelere dayanıyor. Kürtaj merkezlerinde silahlı muhafızların yanı sıra hükümet çalışanlarının da bulunduğu ifade ediliyor.

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