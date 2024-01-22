Terör örgütlerine operasyon

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 12, dini istismar eden terör örgütü soruşturmaları kapsamında ise 2 şahıs olmak üzere toplam 14 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır” denildi.

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