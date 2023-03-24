Terör masasından 3 maymun taktiği

İktidar umudunu PKK’nın siyasi uzantısı HDP’den gelecek oylara bağlayan zillet paydaşları ile paralı trolleri ve güdümlü medyası, İyi Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu’nun, Kandil-6’lı masa birlikteliğini sert sözlerle eleştiren açıklamalarını görmezden geldi. Başını HDP’nin çektiği Emek ve Özgürlük İttifakı’nın desteğini alan Kılıçdaroğlu ile “HDP’nin olduğu masada biz olmayız. Bizim olduğumuz masada da HDP olmaz” diyen İP lideri Akşener’in yanı sıra masanın sözde milliyetçi ve muhafazakar ortakları, kendilerine pusu kurulduğunu söyleyen ve terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayacaklarını ilan eden Ağıralioğlu’nun açıklamaları karşısında dut yemiş bülbüle döndü.

Sansürün babaları bunlar

Konu ‘tarafsız gazetecilikten’ açıldığında mangalda kül bırakmayan Cumhuriyet, Sözcü, Karar, Milli Gazete, Yeni Asya, Birgün ve İP Milletvekili Ahmet Çelik’in sahipliğindeki Yeniçağ gazetesi de Ağıralioğlu’nun sözlerini ya hiç görmedi ya da iç sayfalarında gizlemeyi tercih etti. CHP’nin arka bahçesi konumunda olan ve her fırsatta yerli ve milli medyaya “otosansür” iftirası atan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti gibi meslek odaları ile küresel emperyalistlerin operasyon aparatı Twitter, HDP ile yapılan pazarlığı doğru bulmadığını açıklayan Ağıralioğlu’nun sözlerine ambargo koydu. İhanet ittifakının aymaz tavrını değerlendiren uzmanlar, “malum güruh, zillet ittifakının dağılmaması için üç maymunu oynadı” görüşünde birleşti.

Etik, ilke diye dertleri yok

Akit’e konuşan İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Hakkı Öcal, şunları dile getirdi: “Adamların muhalefeti sadece ve sadece Erdoğan’ın şahsına ve onun şahsında da İslam’a. Bu adamlar İslam’a düşman. Dolayısıyla sadece Erdoğan’ı yıkmaya, Türkiye’yi İslami değerlerinden uzaklaştırmaya yönelik eylem ve söylemlere imza atıyorlar. Bunun içinde Yavuz Ağıralioğlu’nun malum ittifaka yönelik itirazlarını görmezden geliyorlar. Bunların siyaset etiği, basın ilkeleri ve meslek ahlakı diye bir dertleri yok. Bu adamların samimiyeti kendi hesapları çakışana kadar. Bunlar iktidara gelseler, yarın bir gün Avrupa Konseyi’nin ‘Yerel Yönetimler Özerklik Sözleşmesini yürürlüğe koyar. Federasyon diye HDP ile masaya oturur, belediyeleri geri verir. Bu adamların samimiyeti ve vatanseverliği bu kadar.”

Faşist, baskıcı ve sansürcüler

Gazeteci Yazar Tayyar Tercan da, şunları ifade etti: “Laik, Kemalist, solcu ve batıcı güruh ile işbirlikçi medyası genel anlamda faşist, sansürcü, baskıcı, ve yasakçı bir zihniyete sahiptir. O manada, ‘dünyanın en yalancı zihniyeti’ maalesef bizim ülkemizdedir. Baskıyı yapanlar, ‘baskıcı rejim’ diye Müslümanları itham ederler. Sansürü yapanlar, ‘sansürcü’ diye iktidarı itham ederler. Genel anlamda bunlar kendi içlerinden, kendilerinden olmayanlara karşı baskıyı yapmışlardır ve savunurlar. Aynı batı gibi, sadece kendi işlerine gelen durumlarda ‘özgürlük’ diye ortaya çıkarlar. Kendilerine aleyhine olacak veyahut hoşlanmadıkları, beğenmedikleri bir şey olduğu zaman muhakkak onu sansürlerler, yasaklarlar. Yavuz Ağıralioğlu gayet güzel ve yerinde açıklamalar yaptı ama onların işine yaramadığı için muhalefet medyası bütün bu açıklamaları görmezden gelerek benzeri görülmemiş bir ikiyüzlülüğe imza attı. Bunlar ‘insan hakları’ deyip bütün dünyayı sömüren batılılar gibi ikiyüzlüdürler. Hiçbir zaman söylediklerinde samimi değillerdir. Yalan söylemekten çekinmezler. Şu anda da iktidara karşı ellerinde tek şey yalan ve algı çalışması. Çünkü bir icraatları yok, iş yok, faaliyet yok, gelecek projeksiyonu yok. ‘İktidar gitsin, Tayip gitsin biz gelelim’ derdindeler. Sonra tufan!”