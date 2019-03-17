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Terör gazisinden başkan adayı Soydan’a destek

Mersinli terör gazisi Soner Baş, Cumhur İttifakı MHP Mezitli BelediyeBaşkan Adayı Serdar Soydan için aylardır sahada gönüllü olarak çalışıyor.

17 Mart 2019 Pazar 13:50
Terör gazisinden başkan adayı Soydan’a destek

Mersinli terör gazisi Soner Baş, Cumhur İttifakı MHP Mezitli BelediyeBaşkan Adayı Serdar Soydan için aylardır sahada gönüllü olarak çalışıyor. Tekerleklisandalyesi ile çarşı pazar gezen Gazi, Cumhur İttifakı adayı Soydan’a destek istiyor.


Bingöl’ün Solhan ilçesinde vatani görevini yaparken terör örgütünün 1993 yılındakisaldırısında sırtından vurularak tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan ve gazilik unvanıalan Soner Baş, Cumhur İttifakı MHP Mezitli Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan’ınkazanması için gururla çalıştığını ifade etti. Gazi Soner Baş, “O gün hain saldırıdasırtımdan vuruldum. Omuriliğim ciddi hasar aldı ve vücudumun belden aşağısı tutmuyor.Tekerlekli sandalye ile hayatımı idame ettiriyorum. Ben vatanım için yüreğimi ortayakoymuşum. Serdar Soydan da bu kadar cesur ve dürüst olduğu için ona inanıyor vesonuna kadar destekliyorum” dedi.


"Milletimize güveniyorum"


Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bağımsızlığından başka istediği hiçbir şeyin olmadığını dile getiren evli ve iki çocuk babası Gazi, “Ben bu vatan için boşuna gazi olmadım. Ülkemin birliği ve bütünlüğü her şeyden önce gelir. Dolayısıyla bu vatana sahip çıkmak zorundayız. Bu toprakların evlatları askerine güvendi. Şimdi sıra bende diye düşünüyorum. Ben de milletimize güveniyorum. O yüzden Mezitli’de Cumhur İttifakı Adayı Serdar Soydan’ı desteklemek için tekerlekli sandalyemle, çarşı pazar gezip başkanımızı tanıtıp broşür dağıtıyorum. Belli noktalarda stant açıyorum. Çalmadık kapı, sıkılmadık el bırakmıyorum” diye konuştu.


"Bu gurur bana yeter"


Gazi Soner Baş’ın her sabah kalkıp esnafları gezdiğini ve kendisini desteklemesindenduyduğu memnuniyeti dile getiren Serdar Soydan, “Üzerinde yaşadığımız toprakları azizmilletimize vatan yapmak uğruna fedakarlıktan kaçınmayan ve bu onurun nişanınıbedeninde gururla taşıyan Gazi Soner Baş’ın şahsıma olan teveccühü için çok teşekkürediyorum. Bu gurur bana yeter. Umarım bu demokrasi yarışında ipi göğüsleriz. Bize omuzveren vatandaşlarımızı mahcup etmemek için canla başla çalışmaya devam edeceğiz”ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 13:50
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