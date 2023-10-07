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Dünya Terör devletinde panik! Mücahitler vurdu İsrailliler kaçıyor
Dünya

Terör devletinde panik! Mücahitler vurdu İsrailliler kaçıyor

Yeniakit Publisher
2023-10-07 11:24:00 -

Gazze sınırında yaşayan İsrailli işgalcilerin, korkuyla kaçıştıkları görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Hamas, terör örgütü İsrail’e karşı cihad başlattı. Filistin’deki camilerde imamlar halka cihad için sokağa inme çağrıları yaparken, Kassam Tugayları İsrail’de çok sayıda noktayı vurdu.

Yıllardır gayri meşru şekilde Filistin’de yuvalanan İsrailliler, Kassam Tugayları’nın saldırıları sonrası korkarak sağa sola kaçışmaya başladı.

Savaşacak cesareti olmayan özellikle Gazze sınırında yaşayan İsraillilerin, korkuyla kaçıştıkları görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

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