0553 313 94 23

Terör devleti şokta! Eski general her şeyi itiraf etti: Batıyoruz

Terör devleti İsrail'de eski general Yitzhak Barak, İsrail ordusunun yaşadığı büyük krizi itiraf ederek, "Ordu çöküyor, askerimizin şu durumunu Titanic gemisine benzetiyorum. Herkes mutlu ve kimse kötü haberi duymak istemiyor" dedi.

14 Ocak 2019 Pazartesi 15:32
Terör devleti şokta! Eski general her şeyi itiraf etti: Batıyoruz

İşgalci İsrail ordusunda, ombudsmanlık ofisi eski başkanı olarak görev yapmış olan Yitzhak Barak, İsrail ordusunun yaşadığı büyük krizi itiraf etti.

İşgalci İsrail ordusunda, ombudsmanlık ofisi başkanlığı yapmış olan eski general Yitzhak Barak, İsrail ordusunun içinde büyüyen derin krize dair açıklamalarda bulundu.

"Titanic gemisine benzetiyorum"

Geçtiğimiz hafta, ordudaki görevinden istifa eden ve Haaretz'e konuşan eski general, "İdare kültürü zayıfladı, askerin ciddiyeti azaldı. Araştırmamıza göre, ordunun en üst düzeyinden gelen emirlerin sadece %15'i uygulanıyor." dedi.

"Orduda korku artıyor ve kimse problemlerden bahsedemiyor. Ordu çöküyor, askerimizin şu durumunu Titanic gemisine benzetiyorum. Herkes mutlu ve kimse kötü haberi duymak istemiyor" diyerek ordudaki çöküşe dikkat çekti.

"En kötüsünü yaşıyoruz"

İşgalci İsrail'in Savunma Kuvvetleri'nde Ombudsmanlık Ofisi eski başkanı General Yitzhak Barak'ın ordudaki ciddi krizlerle ilgili, "1965'ten bu yana en kötüsünü yaşıyoruz" dedi.

Barak, "İnsan gücü krizi, gücümüzün zayıflamasına ve gelecekteki savaşlara hazırlıklı olamayacağımızı gösterir. Bazı ordu mensupları şikayette bulunmaktan dahi korkuyor" dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 15:32
  1. Ordu
  2. Yitzhak Barak
  3. İsrail

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Dizileri trafik kuralları hassasiyetine göre sıralayacağız"
    1. "Dizileri trafik kuralları..
    2. 38 yıl sonra yakalanıp ülkesine..
    3. Çin'den savaş çıkaracak 'idam' kararı!
    4. İşkur alımları ne zaman 2019 İŞKUR..
    5. Kastamonu'da sahte para operasyonu
    6. Uzman isimden kritik uyarı: Türkiye'ye..
    7. Türkiye'den flaş IKBY kararı! Ambargo..
    8. Cezayir petrol üretimini günlük 25 bin..
    9. SGK geri ödeme listesine alınan..
    10. Tenis: Avustralya Açık
    11. Sözleşmeli öğretmen atama..
    12. Diriliş Ertuğrul yeni bölüm özeti!..
    13. Malatya'da FETÖ sanıklarına hapis cezası
    14. Gece Yolcuları'ndan "Baba Şarkılar"..
    15. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat..
    16. Hastaneler dolup taşınca Bakanlık'tan..
    17. Pilotlara uçuş öncesi alkol testi!
    18. Menemen'de ağıldan hırsızlık
    19. Diyarbakır'da kolide erkek cesedi..
    20. Milli Piyango İdaresinden "büyük..
    Değerlere saldır Atatürk’e sığın
    Değerlere saldır Atatürk’e sığın
    MİKC 40 bin savaşçıyı devreden çıkarıyor! Türkiye yönetecek
    MİKC 40 bin savaşçıyı devreden çıkarıyor! Türkiye yönetecek
    Karamollaoğlu'ndan Erdoğan açıklaması: İnşallah devamını getirir
    Karamollaoğlu'ndan Erdoğan açıklaması: İnşallah devamını getirir
    Bebek katilinin yeğeninden HDP'lileri zıplatan mesaj! Abdullah Öcalan öldü mü?
    Bebek katilinin yeğeninden HDP'lileri zıplatan mesaj! Abdullah Öcalan öldü mü?
    Katil Esed rejimi Münbiç çevresine askeri yığınak yapıyor!
    Katil Esed rejimi Münbiç çevresine askeri yığınak yapıyor!

    Günün Karikatürü

    13 Ocak 2019
    Solcu Çolak, ağzındaki baklayı nihayet çıkarttı!
    Solcu Çolak, ağzındaki baklayı nihayet çıkarttı!
    Başkan Erdoğan: Tank palet fabrikasının satılması diye bir şey yok!
    Başkan Erdoğan: Tank palet fabrikasının satılması diye bir şey yok!