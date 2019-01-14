Terör devleti şokta! Eski general her şeyi itiraf etti: Batıyoruz

İşgalci İsrail ordusunda, ombudsmanlık ofisi eski başkanı olarak görev yapmış olan Yitzhak Barak, İsrail ordusunun yaşadığı büyük krizi itiraf etti.

İşgalci İsrail ordusunda, ombudsmanlık ofisi başkanlığı yapmış olan eski general Yitzhak Barak, İsrail ordusunun içinde büyüyen derin krize dair açıklamalarda bulundu.

"Titanic gemisine benzetiyorum"

Geçtiğimiz hafta, ordudaki görevinden istifa eden ve Haaretz'e konuşan eski general, "İdare kültürü zayıfladı, askerin ciddiyeti azaldı. Araştırmamıza göre, ordunun en üst düzeyinden gelen emirlerin sadece %15'i uygulanıyor." dedi.

"Orduda korku artıyor ve kimse problemlerden bahsedemiyor. Ordu çöküyor, askerimizin şu durumunu Titanic gemisine benzetiyorum. Herkes mutlu ve kimse kötü haberi duymak istemiyor" diyerek ordudaki çöküşe dikkat çekti.

"En kötüsünü yaşıyoruz"

İşgalci İsrail'in Savunma Kuvvetleri'nde Ombudsmanlık Ofisi eski başkanı General Yitzhak Barak'ın ordudaki ciddi krizlerle ilgili, "1965'ten bu yana en kötüsünü yaşıyoruz" dedi.

Barak, "İnsan gücü krizi, gücümüzün zayıflamasına ve gelecekteki savaşlara hazırlıklı olamayacağımızı gösterir. Bazı ordu mensupları şikayette bulunmaktan dahi korkuyor" dedi.