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Dünya Terör devleti mutlaka yargılanacak! İsrail'e 'soykırım' davası
Dünya

Terör devleti mutlaka yargılanacak! İsrail'e 'soykırım' davası

Yeniakit Publisher
2023-12-29 22:59:00 - 2023-12-29 23:22:46
Terör devleti mutlaka yargılanacak! İsrail'e 'soykırım' davası

Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail’in Gazze Şeridi’nde sürdürdüğü saldırılarını “soykırım” olarak nitelendirerek, Uluslararası Adalet Divanı’nda (UAD) İsrail’e karşı dava açtı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını 84 gündür sürdürüyor. Saldırılar bölgenin güneyinde yoğunlaşırken, İsrail ordusunun yoğun bombardımanı nedeniyle can kaybı 21 bin 507’ye yükseldi. Çoğu çocuk ve kadın binlerce Filistinliyi öldüren İsrail askerlerinin bu katliamına ise dünya susmaya devam ediyor.

Bugün Güney Afrika Cumhuriyeti üst düzey yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’nde sürdürdüğü eylemler nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı’na (UAD) başvurulduğu ve İsrail’e karşı dava açıldığı duyuruldu.

UAD’ye yapılan başvuruda, “İsrail’in söz konusu eylemleri Filistinli ulusal, ırksal ve etnik grubun önemli bir bölümünün yok edilmesini amaçladığı için soykırım niteliğindedir. Eylemlerin arasında Gazze Şeridi’ndeki Filistinlileri öldürmek, onlara ciddi zarar vermek ve fiziksel yıkımlarına yol açacak şekilde hesaplanmış yaşam şartlarına maruz bırakmak yer almaktadır” ifadeleri kullanıldı.

Yapılan eylemlerin Birleşmiş Milletler (BM) Soykırım Sözleşmesi’ni ihlal ettiği belirtilen başvuruda, duruşmanın hızlandırılması çağrısı yapılırken, mahkemenin öncelikle “İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki Filistinlileri öldürmeye, onlara ciddi zihinsel ve fiziksel zarar vermeye son vermesini emretmesi” gerektiği kaydedildi.

Güney Afrika ve İsrail’in bağlı olduğu ülkeler arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlayan Uluslararası Adalet Divanı (UAD), BM sivil mahkemesidir. Güney Afrika ve İsrail UAD’ye bağlı ülkeler arasında yer alıyor.
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