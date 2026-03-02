  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran'da okul enkazından yürek yakan görüntüler! Evlatlarından geriye kalan hatıraları aradılar Trump’tan sert sözler: “Yakında hepsi denizin dibinde yüzecek” İran'dan Tel Aviv'e füze saldırısı! İsrail'de sivil kayıplar var NATO’dan İran mesajı! “Gelişmeleri yakından izliyoruz” İran’dan ABD üslerine füze yağmuru! 200 Amerikan askeri etkisiz hale getirildi Türkiye’nin diplomasi trafiği devam ediyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt Emiri ile görüştü Fenerbahçe deplasmanda yara aldı Sınır Güvenliği Toplantısı yapıldı! Tüm birimler teyakkuz halinde Trump’tan kan donduran itiraf! Katliam planlanandan daha hızlı ilerliyormuş Bölgeyi ateşe veren kalleş saldırıda B-2 hayalet uçakları kullanıldı! ABD’den İran’a nükleer darbe girişimi
Dünya Terör devleti Lübnan'a saldırı başlattı
Dünya

Terör devleti Lübnan'a saldırı başlattı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Terör devleti Lübnan'a saldırı başlattı

İsrail ordusunun Lübnan genelinde hava saldırıları başlattığını açıklamasının ardından başkent Beyrut’ta art arda patlama sesleri duyuldu. Bölgedeki gerilim yeni bir cepheye taşındı.

İsrail ordusunun Lübnan genelinde hava saldırısı başlattığını duyurmasının ardından başkent Beyrut’ta patlama sesleri yükseldi.

Israel Defense Forces (IDF), Lübnan genelinde hava operasyonu başlatıldığını duyurdu. Açıklamanın hemen ardından başkent Beyrut’ta şiddetli patlama sesleri duyulduğu bildirildi.

Yerel kaynaklar, özellikle Beyrut’un güney banliyölerinde (Dahiye bölgesi) hareketlilik yaşandığını aktardı.

Savaş siber alana taşındı! İran halkı Trump ve Netanyahu'yu izledi
Savaş siber alana taşındı! İran halkı Trump ve Netanyahu'yu izledi

Dünya

Savaş siber alana taşındı! İran halkı Trump ve Netanyahu'yu izledi

Yalaka ve yancı Avrupa! İran kararını açıkladılar
Yalaka ve yancı Avrupa! İran kararını açıkladılar

Dünya

Yalaka ve yancı Avrupa! İran kararını açıkladılar

ABD Başkanı Trump'tan İran mesajı! Geri adım atmayacak
ABD Başkanı Trump'tan İran mesajı! Geri adım atmayacak

Dünya

ABD Başkanı Trump'tan İran mesajı! Geri adım atmayacak

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Kendimizi savunmak için her türlü meşru hakkımız var
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Kendimizi savunmak için her türlü meşru hakkımız var

Dünya

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Kendimizi savunmak için her türlü meşru hakkımız var

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23