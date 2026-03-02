Terör devleti Lübnan'a saldırı başlattı
İsrail ordusunun Lübnan genelinde hava saldırıları başlattığını açıklamasının ardından başkent Beyrut’ta art arda patlama sesleri duyuldu. Bölgedeki gerilim yeni bir cepheye taşındı.
İsrail ordusunun Lübnan genelinde hava saldırısı başlattığını duyurmasının ardından başkent Beyrut’ta patlama sesleri yükseldi.
Israel Defense Forces (IDF), Lübnan genelinde hava operasyonu başlatıldığını duyurdu. Açıklamanın hemen ardından başkent Beyrut’ta şiddetli patlama sesleri duyulduğu bildirildi.
Yerel kaynaklar, özellikle Beyrut’un güney banliyölerinde (Dahiye bölgesi) hareketlilik yaşandığını aktardı.