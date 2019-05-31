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Terör devleti İsrail'in işgal haritası ortaya çıktı!

Koalisyon hükümeti kuramayan İsrail Başbakanı Benyamin (Bibi) Netanyahu, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'de işgal, 1981'de ilhak etmiş İsrail'in egemenliğinde gösteren yeni ABD Dışişleri haritasını tanıttı.

31 Mayıs 2019 Cuma 16:39
Terör devleti İsrail'in işgal haritası ortaya çıktı!

Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'de işgal, 1981'de ilhak etmiş İsrail'in egemenliğinde gösteren yeni ABD Dışişleri haritası piyasaya çıktı. Koalisyon hükümeti kuramayıp erken seçim ilan etmek zorunda kalan Netanyahu'ya hediye niteliğindeki haritaya, Trump, imza atıp Golan'a işaret eden ok çizerek 'hoş' yazmış.

Yeni haritayı gösterdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın 'seçim hediyesi' diye nitelenen kararları sayesinde 9 Nisan'da sandıktan birinci çıkan İsrail Başbakanı Benyamin (Bibi) Netanyahu, koalisyon hükümeti kuramayıp erken seçim ilan etmesinin ardından yine aynı can simidine sarıldı.

Perşembe gecesi televizyona çıkan Netanyahu, Trump'ın mart ayında 'Golan Tepeleri üzerinde İsrail egemenliğini tanıması' sonrası, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın hazırladığı yeni İsrail haritasını tanıttı.

Netanyahu, İsrail işgali altındaki Tepeler'i İsrail'in parçası olarak gösteren haritaya Trump'ın imza atmakla kalmayıp Golan'a işaret eden ok çizdiğini ve 'hoş' yazdığını gururla gösterdi.

Haritanın Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner'in hediyesi olduğunu söyleyen İsrail lideri şunları söyledi:

"Golan Tepeleri'ni İsrail egemenliği içine alan güncellenmiş haritayı bana Jared Kushner getirdi. İşte burada Başkan Trump'ın imzası ve şuraya da 'hoş' yazmış."

Trump 27 Mayıs'ta da İsrail'in iç politikasına doğrudan müdahil olan bir tweet atmıştı:

"İsrail'de koalisyon hükümeti kurulması işlerinin hallolacağını ve Bibi ile benim Amerika ile İsrail arasındaki ititfakı her zamankinden daha güçlü yapmaya devam edeceğimizi umuyorum. Daha yapacağımız çok şey var!"

Mart ayında Golan Tepeleri'nde İsrail egemenliğini tanıyan başkanlık kararnamesine imza atarak ABD'nin 50 yıllık politikasını tepetaklak eden ​Trump, Golan'ın 'İsrail işgali altındaki Suriye toprağı' olduğuna dair BM kararlarını ve uluslararası toplumun konsensüsünü de çiğnemiş oldu.

İsrail genel seçimlerine iki hafta kala bu kararı alan Trump, seçimden bir gün önce de İran Devrim Muhafızlarını 'yabancı terör örgütü' ilan ederek Netanyahu'ya "Yürü ya kulum" demişti.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 16:39
  1. Suriye
  2. Golan Tepeleri
  3. ABD Dışişleri
  4. Netanyahu
  5. Benyamin Netanyahu
  6. Trump

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  • O haritaları yiyeceğiniz günlerde gelecek elbette.....!O haritaları yiyeceğiniz günlerde gelecek elbette.....!2 sa önce
    O haritaları yiyeceğiniz günlerde gelecek elbette.....!
  • NurNur3 sa önce
    Ümmet o haritaları size yedirtecek inşaAllah bekleyin

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